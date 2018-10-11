Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu
Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik, tehdit, nitelikli yağma ve dolandırıcılık" suçlarına yönelik "TEFE" adı verilen operasyon yürüttü.
Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, çok sayıda senet, çek ve dijital materyal ele geçirildi.