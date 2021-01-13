Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91

Samsun'da 2020 yılında suç aydınlatma oranı jandarma bölgesinde yüzde 98, emniyet bölgesinde yüzde 91 olarak gerçekleşti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılı içinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda, meydana gelen asayiş olaylarında düşüş yaşandığının görüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında 2020 yılında suç aydınlatma oranının 98 olduğu belirtilen açıklamada, "2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 8 artış, mal varlığına karşı suçların aydınlatılma oranında yüzde 11 artış, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında ise yüzde 42 azalış meydana gelmiştir. Jandarma sorumluluk alanında 10 bin 628 asayiş olayı meydana gelmiş olup 4 bin 831 aranan şahıs yakalanmıştır. " ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, ayrıca 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 18 artış, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8 düşüş sağlandığı maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 12 azalma olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamanda sosyal mesafe kuralına uymayan 562 şahsa, maske kuralına uymayan 325 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan bin 347 şahsa idari işlem yapıldığı, ayrıca 2010 düğün denetlenerek 115 şahısın ikaz edildiği, 470 işyeri kontrol edilerek 7 iş yerine yasaklara uymadığı için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, 2020 yılında suç aydınlatma oranının yüzde 91 gerçekleştiği vurgulanan açıklama şunlar aktarıldı:

"2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 3,3 azalma, ateşli silahlarla yaralanma oranında yüzde 18,8 düşüş, kesici aletle kasten yaralama suçlarında ise yüzde 7,5 azalma meydana gelmiştir. Emniyet sorumluluk alanında 30 bin 620 olay meydana gelmiş olup, 4 bin 943 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca bir milyon 568 bin 725 şahıs sorgulanmış, 580 bin 616 araç kontrol edilmiştir."

Samsun'da emniyet bölgesinde 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 60 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 9,7 düşüş yaşandığı belirtildi.

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2020 - 4 Ocak 2020 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik 59 bin 393 şahsın adreslerinde denetimi gerçekleştirilmiştir. Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 bin 995 şahsa, maske kuralına uymayan 18 bin 558 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 6 bin 936 şahsa idari işlem yapılmıştır. Ayrıca 2010 düğün denetlenerek 16 bin 217 şahıs ikaz edilmiş, 3 bin 728 işyeri kontrol edilerek 50 işyerinin yasaklara uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi için 174 bin 381 araç ve 298 bin 995 şahıs kontrol edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü