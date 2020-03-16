Samsun'da şubat ayında bin 949 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2020 yılı Şubat ayında bin 949 konut satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2020 yılı Şubat ayında bin 949 konut satıldığı açıklandı.



TÜİK Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Şubat ayı konut satışı istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı.



Samsun'da 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artarak bin 949 adet oldu. Ancak bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında azaldı. Samsun bin 949 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,6'lık pay alarak 17'nci sırada yer aldı. 2020 yılı Ocak-Şubat ayları arasında yapılan toplam konut satışı ise 4 bin 2 adet oldu.



Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.



2020 yılı Şubat ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 32,5'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 50. sırada yer aldı. Samsun'da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 319,9 oranında arttı.



Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu



Samsun'da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 5,2 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 67,5) sıralamasına göre 32'inci sırada yer aldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 39,2 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 60,8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4, ikinci el satışların payı ise yüzde 68,6 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA