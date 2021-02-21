Samsun'da Subaşı Meydanı tarihi dokusuna kavuşuyor

Samsun'un kültürel değerlerinden Subaşı Meydanı, tarihi dokusuna yeniden kavuşturularak turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni konsept ile ilgili çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, Subaşı Meydanı'nda bulunan 513 yıllık Sadi Bey Mescidi ile Hamidiye Çeşmesi'ni aslına uygun şekilde yeniden inşa edeceği belirtildi.

Subaşı Meydanı dört yol kavşağında yapılarak ibadete açılan ve kentin Osmanlı yönetimine geçmesinin ardından ilk dini mekan olan Sadi Bey Mescidi'nin 1932 yılında yıkılarak 1940 yılında Yeraltı Çarşısı olarak inşa edildiği ve 1979 yılında Subaşı Yer Altı Camisi yapıldığı hatırlatıldı.

Subaşı Meydanı'nın yıkılan tarihi eserlerinden biri olan ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın şahsi parasıyla 2 Temmuz 1891 yılında yaptırdığı 534 metrekarelik Hamidiye Çeşmesi'nin çeşitli gerekçelerle yıkılarak Sultanın adının ve tuğrasının silindiği, kitabenin de yok edildiği bildirilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin günümüze sadece fotoğrafları kalan 8 kurnalı çeşmeyi aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceği aktarıldı.

Proje sayesinde otopark sorununun çözüleceği, hem de tarihi eserlerin geleceğe aktarılacağı vurgulanan açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in görüşlerine yer verildi.

Demir, şunları kaydetti:

"İstanbul'un taşı toprağı altın denir. Samsun'un altı da tarih, üstü de. Nerede bir yatırım yapmak istesek tarihsel bir önemle karşılaşıyoruz. Bu sebepte büyük mutluluk duyuyorum. Saathane Meydanı gibi Subaşı Meydanı da tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Çünkü meydanın alt ve üstyapısı geçmişin hatıralarıyla dolu. Şimdi çevre düzenlemesi ve otopark projesi ile yıkılan, yok edilen, kentin hafızasından silinen tarihi ve sanatsal eserlerimizi yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Subaşı, Samsun'un tarihiyle yeniden buluşma projesidir. Bittiğinde tarihi ve mimari dokusuyla, herkesin dolaşırken büyük keyif alacağı bir alan haline gelecek. En kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Şu an bin 472 metrekarelik meydan alanında çalışma yapıldığını bildiren Demir, "Yerin altında 150 araçlık iki katlı kapalı mekanik otopark olacak. Tam otomatik sistemle çalışacak otopark, bölgenin park yeri sorununu büyük oranda çözecek. Bölgedeki esnafımızın da mağdur olmaması için kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki otopark ve üstyapı yatırımları bittiğince proje genel olarak şehrimizin turizmine ve ticari canlılığına önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun