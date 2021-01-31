Samsun'da su ürünleri üretimi 2020 yılında katlandı
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Samsun'da su ürünleri üretimi 2020 yılında katlandı

31.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:29
Samsun'da su ürünleri üretimi 2020 yılında katlandı

Samsun'da 2019 yılında 6 bin 341 ton olan su ürünleri üretiminin 2020 yılında 12 bin 569 tona ulaştığı bildirildi.

Samsun'da 2019 yılında 6 bin 341 ton olan su ürünleri üretiminin 2020 yılında 12 bin 569 tona ulaştığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte toplam 16 bin 53 ton kurulu kapasiteye sahip 38 su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunduğuna işaret edildi.

Yoğun olarak Bafra'da Derbent Baraj Gölü ve Yakakent'te denizdeki yüzer ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapıldığı, Derbent Baraj Gölü'nde 14, Karadeniz'de ise 11 adet tesis bulunduğu belirtilen açıklamada, Derbent Baraj Gölü'nde bulunan tesislerde alabalık, Karadeniz'de bulunan tesislerde ise alabalık ve levrek yetiştirildiği aktarıldı.

Japonya ve Rusya'dan iri alabalığa talep

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin toplamda 16 bin 153 ton teorik kapasiteye sahip olunduğu bildirilen açıklamada, "İlimizde 2019 yılında 6 bin 341 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmişken üretim 2020 yılında yaklaşık 2 katına çıkarak 12 bin 569 tona ulaşmıştır. Son yıllarda Japonya ve Rusya gibi ülkelerden iri alabalığa (1,25 kilogram ve üstü) talebin artması nedeniyle ilimizdeki su ürünleri yetiştiricileri bu talebe cevap vermek için üretimlerini artırmışlar ve 2020 yılında 5 bin 911 ton 1,25 kilogram ve üstü alabalık üretimi gerçekleştirmişlerdir." ifadesine yer verildi.

Samsun'da 2020'de 63 bin 510 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildi

Samsun'da su ürünleri avcılığı kapsamında toplam 614 balıkçı gemisi bulunduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı içerisinde avcılık yolu ile denizde 50 bin 793 ton, iç sularımızda ise 148 ton olmak üzere toplam 50 bin 941 ton su ürünleri elde edilmiş ve yetiştiricilik yoluyla üretilen 12 bin 569 tonla beraber toplamda su ürünleri üretimi 63 bin 510 ton olarak gerçekleşmiştir. Su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2020 yılı içerisinde denizde, iç sularda, karaya çıkış noktalarında, soğuk hava deposunda, balıkhanelerde, perakende satış yerlerinde ve işleme tesislerinde toplam 2 bin 532 denetim gerçekleştirilmiş olup, 434 bin 800 lira tutarında 131 cezai işlem uygulanmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla su ürünleri üretiminin 2021 yılında da artırılması için üretici ve yatırımcılara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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