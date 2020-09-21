Samsun'da su ürünleri denetimleri Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Balık Hali'nde yapılan denetimin ardından balık avcılığını yerinde görmek için denize açıldığını belirterek balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Kurallara uygun çalışan balıkçıların haklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin yapıldığını vurgulayan Sağlam, "Devletin su ürünleri politikalarının ana hedefi halka bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyabilmek. Sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sonsuz olmayıp gelecek nesillere aktaracağımız birer emanettir." ifadelerine yer verdi.

Koruma ve kullanma dengesinin mutlaka gözetilmesi gerektiğine de işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Kurallara uymayanların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için İl Müdürlüğümüz olarak denetimlere, geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek yeni sezonda da devam edilecektir. Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri de alınmış durumdadır. Müdürlüğümüz dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizlerde kendi denetimlerini gerçekleştiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü