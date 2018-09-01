Samsun'da Stadyum Çevresine Kurulan Akaryakıt İstasyonuna Tepki

Samsunspor'un maçlarını oynadığı ve geçen yıl İşitme Engelli Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine ev sahipliği yapan 33 bin 919 kişilik stadın yanına Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerin akaryakıt temin edeceği istasyonun yapılması, kulüp yönetiminin ve taraftarların tepkisini çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 138 milyon TL proje maliyeti ile yapılan ve geçen yıl 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finali ile kapılarını açan Samsun 19 Mayıs Stadı'nın yaklaşık 15 metre yakınındaki alana Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından SAMULAŞ'a ait otobüslere akaryakıt temin eden istasyon yapıldı. Geçen yıl İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın açılışına da ev sahipliği yapan 33 bin 919 kişilik stadyumun yanına inşa edilen akaryakıt istasyonu, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, Samsunspor Kulübü yönetimi ile taraftarların tepkisine neden oldu. Samsunsporlu bazı taraftarlar, maç sırasında yaşanan yoğunluğa dikkat çekip, farkında olunmadan sigara, meşale gibi yanıcı bir madde ile bahse konu alandan geçilmesi durumunda adeta faciaya davetiye çıkarıldığına işaret etti, akaryakıt istasyonunun konumunun doğru olmadığını savundu.

'STADI YAPMIŞIZ HEMEN HER TARAFINI KUŞATMIŞIZ'

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, stadyum çevresinde bu gibi durumların düşünülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Uyanık, "35 bin kişilik stadyum yapanların bunları da düşünmesi gerekiyordu. Samsun'un 35 bin kişilik stadyumu var. Stadın arkasına belediye hemen gelmiş bir akaryakıt istasyonu kurmuş. Kendi otobüslerini koymuş. Biz Trabzonspor'un açılışına gittik. Stadyumun arkasına 8 tane çim saha yapmışlar. Suni çim saha, normal çim saha ve Trabzonspor'un altyapısı orada. Futbolcular için lokalleri de var. Ancak bizim stadyumun yanında bir tane ne çim saha ne de bir sunu çim saha var. Bunun yerine akaryakıt istasyonu kurmuşlar. Stadı yapmışız ve hemen her tarafını kuşatmışız. Belediyenin sanki başka bir yeri yok, gitmiş oraya kendi otobüsleri için otopark yapmış. Arkasına bir tane yere akaryakıt deposu gömmüş. 35 bin kişinin olduğu yerin hemen yakınında akaryakıt deposu var. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar Samsunspor sevgisi olmayan bir zihniyetin geçmişte yaptığı işler. Bunların hepsini düzeltmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu memlekete ihanet edilmesini engelleyelim" dedi.

- Samsun