Samsun'da spor camiası kan verdi
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Samsun'da spor camiası kan verdi

Kızılay'ın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan sporcular ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi çalışanları kan verdi.

Samsun'da spor camiası kan verdi
14.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:04

Kızılay'ın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan sporcular ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi çalışanları kan verdi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay'ın otobüsünün önünde toplanan sporcu ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi çalışanları kan bağışında bulundu. Aralarında milli sporcu ve futbol hakemlerinin bulunduğu spor camiası Kızılay'ın kan bağışı çağrısına kulak vererek herkesi kan bağışına davet etti.

"Böyle bir zamanda bizde spor camiası olarak bu işe katkı yapmak istedik"

Yapılan kan bağışını toplumsal bir proje olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Özbulut, "Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle katkı vermek amacıyla buraya geldik. Ramazan ve korona virüs nedeniyle bir yoğunluk yaşanmaması için 21.00 ile 23.00 saatlerinde kan veriyoruz. Kan bağışı önemli bir görevdir, hayat kurtarır. Böyle bir zamanda biz de spor camiası olarak bu işe katkı yapmak istedik. Bu bir toplumsal projedir. Destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya ise, "Halk Eğitim Merkezimizde görev yapan usta öğreticilerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımız ve Samsun'daki sivil toplum kuruluşları ile beraber kan bağışı kampanyası düzenledik. İlkadım Halk Eğitim Merkezimiz bu zor günlerde kan ihtiyacı olan vatandaşlara spor camiası ile birlikte kan verdi. Halk Eğitim Merkezinde yaptığımız duyurulara kulak veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu - SAMSUN

Kaynak: İHA

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