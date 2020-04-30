Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi
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Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi

Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi
30.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:13

Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi 1 Mayıs'a erken kutlama Samsun'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" sosyal mesafeye dikkat edilerek, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 1 gün erken kutlandı.

Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi

1 Mayıs'a erken kutlama

SAMSUN - Samsun'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" sosyal mesafeye dikkat edilerek, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 1 gün erken kutlandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği Samsun temsilcilerinin katılımıyla "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı.

Katılımcı örgütler adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Yılmaz Tuluk, "Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıl dışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1'in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla tüm emekçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı.

Samsun'da sosyal mesafeli 1 Mayıs eylemi

Kaynak: İHA

Manşet

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