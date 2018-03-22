Samsun'da Sosyal Medyada Silah Ticaretinden 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda internette bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden silahlıların fotoğraflarını paylaşarak sattıkları iddia edilen kişilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'un Tekkekköy, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 534 adet tabanca mermisi, 5 şarjör, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet kasatura ve bir miktar dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. İfadeleri alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan Saadettin P. ve Seydahmet V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN