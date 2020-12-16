Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği
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Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği

16.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:20
Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği

19) salgınının kontrol altına alınması aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı farkındalık etkinliklerine devam ediyor.

19) salgınının kontrol altına alınması aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı farkındalık etkinliklerine devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yakın zamanda virüs yayılım hızında Samsun'un Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını ve artışın devam ettiğini açıklamıştı. Şehrin idarecileri tarafından alınan ilave tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Samsun'da azalan vaka sayılarında farkındalık etkinliklerin de etkisi olduğu düşünülüyor. Samsun Valiliği, Kovid-19 salgına dikkat çekmek amacıyla bugün 19.55'te sosyal medya üzerinden bir etkinlik daha başlatacak.

Valilik tarafından bugün yapılacak yeni etkinlikte Kovid-19'a karşı Samsun'da yürütülen mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla saat 19.55'te başlamak üzere #SamsunSevdikleriniKoronadanKoru başlığıyla bir sosyal medya çalışması yapılacak.

Etkinliğe tüm Samsunlular davet edilirken, 8 Aralık'ta da #BaşarabilirsinSamsun ve #SamsunKoronayıYener etiketiyle bir farkındalık çalışması başlatılmış, birçok etkileşim almıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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