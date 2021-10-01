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Samsun'da solistler geçidi

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Samsun'da solistler geçidi

Samsun'da saz kursiyerlerinin verdiği "Bağlama Dinletisi ve Solistler Geçidi" konseri izleyicilerden tam not aldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da saz kursiyerlerinin verdiği "Bağlama Dinletisi ve Solistler Geçidi" konseri izleyicilerden tam not aldı. Koro, konferans salonunu dolduranlar türküseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro Şefi ve Bağlama Eğitmeni Şef Hızır Aydın yönetiminde ve saz ekibiyle birlikte 40 kişilik bir toplulukla çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Saz Kursiyerleri Korosu, 2020-2021 sezonunun ilk konserinde çeşitli yörelerden sevilen eserlerini seslendiren koro üyeleri dinleyicileri mest etti. Belediye hizmet binası konferans salonunda halka açık ve ücretsiz olarak verilen konser yoğun ilgi gördü. Konser programına çok sayıda davetli katıldı. İki bölümden oluşan konserde, çeşitli yörelere ait koro ve solo eserler olmak üzere toplam 18 türkü seslendirildi.

"Türküleri söyleyen bu diller alkışları hak ediyor"

"Sazlarla birlikte mızraplar beraber atıyor. Yürekler de birlikte atıyor" diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "İlkadım Belediyesi olarak kültür etkinliklerimize biraz olsun ara vermek zorunda kaldık. Ama burada görüyorum ki değerli Başkan Yardımcım Ramazan Bayraktar ve mesai arkadaşlarım bu programı sahiplenen gönül dostları ile türkü için buradayız. Çünkü türküyü bilmeyen, Türkü bilmez. Türkün içinde hikayeler özlemler vardır. Kültürünü ektiğimiz gönül coğrafyasında bu türküleri söyleyen bu diller alkışların en büyüğü hak ediyor" dedi.

"Duygularımızı ya kilim gibi el işlerine yansıtırız ya da türkülerimize yansıtırız"

"Hakikaten arkadaşlarımız bize bu akşam unutamayacağımız bir gece yaşattı" diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, "Bir Trakya'ya gittik, bir Doğu Anadolu'ya gittik, Ege'ye gittik, Marmara'ya gittik. Biliyorsunuz Anadolu insanı duygularını direkt söyleyemez. Bizim böyle bir özelliğimiz vardır. Ne yaparız? Duygularımızı ya kilim gibi el işlerine yansıtırız ya da türkülerimize yansıtırız. Bunlar Anadolu insanının biriktire biriktire günümüze aktardığı duygular ve düşüncelerdir. Heyecanla ve özveri ile çalışıp kulağımızın pasını silen sevgili koristlerimize ve koronun en büyük destekçisi olan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş adına arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten hepsi harika bir performans sergilediler" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür eden Şef Hızır Aydın, "Sanata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz" şeklinde konuştu.

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar, Şef Hızır Aydın'a, genç müzisyenler ve solistlere çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etti. - SAMSUN

Samsun'da solistler geçidi

Samsun'da solistler geçidi

Samsun'da solistler geçidi

Samsun'da solistler geçidi

Samsun'da solistler geçidi

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