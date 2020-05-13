- Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 2 yaralı
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- Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 2 yaralı

Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 1'i çocuk, 2 yaralı Oyun oynarken kurşunların hedefi oldu Samsun'da sokakta bulunanların üzerine bir otomobilden silahlı ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

- Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 2 yaralı
13.05.2020 01:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:42

Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 1'i çocuk, 2 yaralı

Oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

SAMSUN - Samsun'da sokakta bulunanların üzerine bir otomobilden silahlı ateş açılması sonucu biri 14 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden sokakta bulunanlar doğru rest gele tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda arkadaşları ile oyun oynayan 14 yaşındaki A.K. ile 24 yaşındaki E.K. yaralandı. Sol bacağından yaralanan A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sağ bacağından yaralanan E.K. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polis olaydan sonra otomobille kaçan silahlı saldırganın peşine düştü. Soruşturma devam ediyor.

- Samsun'da sokakta silahlı dehşet: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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