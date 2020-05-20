Samsun'da sokaklar çocuklarla şenlendi
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Samsun'da sokaklar çocuklarla şenlendi

Samsun'da sokaklar çocuklarla şenlendi -4 günlük kısıtlamanın ardından her yerde kuyruk oluştu Samsun'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar şenlendi.

20.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:45

Samsun'da sokaklar çocuklarla şenlendi

-4 günlük kısıtlamanın ardından her yerde kuyruk oluştu

SAMSUN - Samsun'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar şenlendi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00 ile 15.00 arası izin verildi. Samsun'da sokağa çıkan çocuklar aileleriyle birlikte parklara, alışveriş yerlerine akın etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bazı çocuklar güvercinlerle beraber koştururken bazıları ise arkadaşlarıyla ip atlamayı tercih etti. Atatürk Parkı da cıvıl cıvıldı. Çocuklar salıncak, kaydırak, tahterevalli gibi oyun aletleriyle doyasıya eğlendi.

AVM'de uzun kuyruklar

Parklarda çocukların gülüşmeleri duyulurken sokaklarda ise yoğunluk göze çarptı. Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle bayramlık almak isteyenler bazı yerlerde kalabalık oluşturdu. Bir AVM'deki mağazalar önündeki uzun kuyruklar göze çarptı. Bayramlık almak için çocukları ile mağaza önlerinde sıraya giren vatandaşların maske kuralına uyduğu gözlendi.

Zorunlu alışverişlerini yapan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ile geçecek bayrama hazırlık yaptı.

Samsun'da sokaklar çocuklarla şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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