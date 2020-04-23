Samsun'da sokaklar boş kaldı SAMSUN'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

SAMSUN'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokaklarda denetimlerde bulundu.

Kaynak: DHA