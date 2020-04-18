Samsun'da sokaklar boş kaldı TÜRKİYE genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden olan Samsun'da, gece yarısı itibariyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

TÜRKİYE genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden olan Samsun'da, gece yarısı itibariyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden birisi olan Samsun'da, gece yarısı itibariyle vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden çıkmadı. Kentin caddeleri,sokakları ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA