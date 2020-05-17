Samsun'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve kara yolları boş kaldı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar bugün 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kaynak: AA