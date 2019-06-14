Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bu sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında çok sayıda paketler halinde bin 202 adet ecstasy hap, 10.67 gram esrar maddesi, 0.09 gram bonzai, 442 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu tüfek kartuşu elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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