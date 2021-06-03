Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar...
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Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar...

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı
Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar... - Haberler
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