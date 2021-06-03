Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar...

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.