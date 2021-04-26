Samsun'da sokak ortasında eşini darp eden koca tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da sokak ortasında eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında eşini darp eden koca tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokak ortasında eşini darp ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da sokak ortasında eşini darp ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.( 27), 15 gündür ayrı yaşadığı eşi M.G.'nin (24) ikamet ettiği adrese giderek barışmak istediğini söyleyip eşini sokağa çağırdı. S.G.'nin eşi M.G. ile eşinin kız arkadaşı Y.Ö.'yü sokak ortasında darp ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta darbedilen şahıs, kendisine yardım eden polise saldırdı
Sokakta darbedilen şahıs, kendisine yardım eden polise saldırdı
'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Muslera Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da sokak ortasında eşini darp eden koca tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:12:05. #1.16#

title