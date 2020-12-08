Samsun'da sokak köpeğinin yaraladığı karacayı jandarma ekibi tedavi ettirdi
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Samsun'da sokak köpeğinin yaraladığı karacayı jandarma ekibi tedavi ettirdi

08.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:28
Samsun'da sokak köpeğinin yaraladığı karacayı jandarma ekibi tedavi ettirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekibi, yaralı bulduğu karacanın tedavi edilmesini sağladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekibi, yaralı bulduğu karacanın tedavi edilmesini sağladı.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevinde, bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı alıp veterinere götürdü.

Jandarmanın tedavisini sağladığı karacanın Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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