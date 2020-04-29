Samsun'da sokak hayvanları için dijital besleme noktaları haritası
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Samsun'da sokak hayvanları için dijital besleme noktaları haritası

Samsun'da Atakum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanlarına hayvanseverlerin kolay ulaşımını sağlamak amacıyla dijital harita oluşturdu.

Samsun'da sokak hayvanları için dijital besleme noktaları haritası
29.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:38

Samsun'da Atakum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanlarına hayvanseverlerin kolay ulaşımını sağlamak amacıyla dijital harita oluşturdu.

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverlerin besleme noktalarına telefon, tablet ve bilgisayarlardan kolay erişim sağlanmasına olanak tanıyan dijital haritayı uygulamaya koydu.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye ve hayvansever iş birliğinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için imece usulü bir beslenme zinciri yürüttüklerini söyledi.

Kentin birçok noktasına beslenme hazneleri yerleştirdiklerini aktaran Deveci, mini mama haznelerinin dolum ve kontrol sorumluluğunu evlerinin yakınında besleme noktası bulunan hayvanseverlerin üstlendiğini anlattı.

Hayvanseverlerin mama yükleme yerlerine kolay ulaşması için dijital bir harita oluşturduklarına işaret eden Dececi, şöyle devam etti:

"Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google haritalar üzerinde oluşturulan 'Can Dostlar için Beslenme Noktaları' isimli harita kullanıma açıldı. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan 'bit.ly/atakumcandostlar' bağlantısına tıklanarak erişilebilen harita, can dostlar için oluşturduğumuz tüm beslenme noktalarını gösteriyor."

Vatandaşların dijital harita üzerinden beslenme noktalarına yürüyerek ulaşabileceklerine vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:

"Haritada kırmızı renkli pati ikonu ile işaretlenen noktalarda Atakum Belediyesinin mamamatik cihazları bulunuyor. Turuncu renkli pati ikonları mini mama haznelerinin bulunduğu konumları gösterirken, mavi renkli pati simgeleri ise belediye ile Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış AŞ ortak çalışmasıyla kentin farklı noktalarına konumlandırılan mama haznelerine ulaşım sağlanmasına olanak tanıyor. Tüm kategorilerdeki besleme noktalarının yerlerini görmek ve mama desteğinde bulunmak için erişim sağlamak isteyen hayvanseverlerin bağlantıya tıklamaları yeterli oluyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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