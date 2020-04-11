Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Samsun, Polis, Güncel

Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim

Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetimKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden birisi olan Samsun'da, polis ekipleri, ana güzergah yollarında kontrollerde bulunuyor.

11.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:15
Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim

Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden birisi olan Samsun'da, polis ekipleri, ana güzergah yollarında kontrollerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun'da vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmazken polis ekiplerinin denetimi ise sürüyor. Kentin ana yol güzergahlarında oluşturulan polis noktalarında ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak da kentin işlek noktalarında denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Gece yarası öncesinde bir hareketlilik oldu insanlar panikle marketlere koştular ama gece yarısından sonra şehrimiz gerçekten tam bir sessizliğe büründü. Bugün polis noktalarımızı ziyaret ediyorum parklar caddeler tam bir sessizlik içerisinde. Yasağa uyulduğunu görüyorum. İnsanlardan sabır ve anlayış bekliyoruz. Ciddi bir mücadele veriliyor bu bir savaş. Korona ile savaş birbirimize destek olacağız. Paniğe kapılmaya gerek yok. Hastalığın yenilmesini istiyorsak bugünlerin bir an önce bitmesini istiyorsak yasaklara uyacağız, sosyal mesafeye uyacağız, evden çıkmayacağız. İnsanlarımız lütfen evlerinde kalsınlar sabırla bu hastalığın yayılmasını önleyelim dedi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Son dakika: 31 ildeki yaklaşık 64 milyon vatandaşın neredeyse tamamı, yasağa uyarak evinde kaldı
Son dakika: 31 ildeki yaklaşık 64 milyon vatandaşın neredeyse tamamı, yasağa uyarak evinde kaldı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Pınar Deniz Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Ankara Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından yollarda denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 16:01:20. #1.14#
title