Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası kentte sessizlik hakim Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağın ikinci gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde de kolluk kuvvetleri dışında sokak ve yollar boş kaldı. Samsun-Sinop kara yolunda ise trafik yoktu.

Samsun'un en büyük ilçelerinden Bafra'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yoğunluğun yaşandığı Samsun-Sinop kara yolu ve Bafra girişinin sakinliği havadan görüntülendi.

Kaynak: AA