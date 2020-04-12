Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası aç kalan güvercinleri polisler besledi Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası aç kalan güvercinleri polisler besledi Samsun'da sokağa çıkma yasağından dolayı meydanda bulunan güvercinler aç kalınca trafik polisleri güvercinlerin yardımına koşarak onları fırından aldıkları ekmeklerle beslediler.

Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası aç kalan güvercinleri polisler besledi

SAMSUN - Samsun'da sokağa çıkma yasağından dolayı meydanda bulunan güvercinler aç kalınca trafik polisleri güvercinlerin yardımına koşarak onları fırından aldıkları ekmeklerle beslediler.

Korona virüs tedbirine karşı Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Samsun Cumhuriyet Meydanında bulunan ve vatandaşların yem atarak beslediği güvercinler aç kaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Şahin diye adlandırılan motosikletli trafik polisleri Uğur Kurt ve Savaş Ertekin, fırından satın aldıkları ekmekleri elleriyle parçalara bölüp aç kalan güvercinlere verdiler. Polis memurlarının duyarlı davranışı karşısında güvercinler ekmek kapma yarışına girerken polisler güvercinlere de su vermeyi unutmadılar. Polis memurları Uğur Kurt ve Savaş Ertekin daha sonra Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerinin bulunduğu Tütün İskelesi'ne giderek burada sahilde martılara da ekmek attılar.

Kaynak: İHA