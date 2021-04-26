Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza kesildi
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza kesildi

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza uygulandı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kentte 22 Nisan saat 21.00'den 26 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişi hakkında idari işlem yapılarak 765 bin 959 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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