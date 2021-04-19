Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 403 kişiye 685 bin 661 lira ceza kesildi

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 403 kişiye, 685 bin 661 lira ceza uygulandı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 403 kişiye, 685 bin 661 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kentte 16 Nisan saat 21.00'den 19 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 403 kişi hakkında idari işlem yapılarak, 685 bin 661 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun