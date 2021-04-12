Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişiye 394 bin 805 lira ceza kesildi
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişiye 394 bin 805 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişiye 394 bin 805 lira ceza kesildi

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişiye, 394 bin 805 lira ceza verildi.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişiye, 394 bin 805 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 9 Nisan saat 21.00'den 12 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişi hakkında idari işlem yapılarak, 394 bin 805 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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