Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında 340 kişiye idari işlem yapıldı
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında 340 kişiye idari işlem yapıldı

07.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:53
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında 340 kişiye idari işlem yapıldı

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 340 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 340 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla alınan kararlar hatırlatılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kısıtlamalar kapsamında denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede 4 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında, 340 kişiye idari işlem yapılarak 1 milyon 41 bin 870 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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