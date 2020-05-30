Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı
30.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:28

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin normal zamanda en işlek merkezlerinden Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Polis ekipleri, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giden vatandaşlara da maske takma uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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