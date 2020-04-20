Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Samsun'un ana arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nda kısıtlamanın sonra ermesiyle birlikte araç trafiğinde artış gözlendi.

Kaynak: AA