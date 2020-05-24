Samsun'da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi
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Samsun'da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi

Samsun'da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Samsun Bafra Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendi Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Bafra...

Samsun'da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:18

Samsun'da sokağa çıkamayan huzurevi sakinlerinin eğlence ayaklarına geldi

SAMSUN - Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkmaları yasak olan Samsun Bafra Huzurevi sakinleri ve personeller düzenlenen konser ile gönüllerince eğlendi

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan Bafra Huzurevi sakinleri ile vardiya sistemiyle 14 gün burada kalarak çalışan personeller için Erol Korkmaz isimli vatandaş tarafından moral konseri düzenlendi. Huzurevinin bahçesindeki alanda müzisyenler darbukada, klarnet ve davul gibi enstrümanlar eşliğinde Türk halk müziği ile oyun havası söyledi. Huzurevinde kalan yaşlılar dinledikleri şarkılara eşlik edip, oynayarak moral depoladı. Elinde kaşıklarla oynayarak oyun havasına eşlik eden bir yaşlı adam ise renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli anların yaşandığı konserde yaşlılar gönüllerince eğlendi. Çok mutlu olduklarını söyleyen 6 yıldır Huzur evinde kalan Şahin Dursun, "Allah devletimize zarar vermesin. Bizlere bu günleri yaşattı. Bizleri eğlendirdiniz. Allah daima bizleri böyle eğlencelerden, böyle amirlerimizden böyle Cumhurbaşkanımızdan eksik etmesin" dedi.

Eğlenceyi düzenleyen duyarlı vatandaş Erol Kormaz, "Cevdet Ertürkmen Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bize izin verdi. Tabii ki insanların sokağa çıkma sıkıntısı olduğu için biz de geldik huzurevimize bayramın ilk günü yaşlılarımızı eğlendirelim dedik. Güzel bir şey oldu. Biz bunu 3 gün Bafra'nın her sokağında yapacağız. Bunu yaparken kimsenin sokağa çıkmaması ve balkonlarından bize eşlik etmelerini istiyoruz. Bizim sadece eğlendirerek gönül alma. Türkiye'de bütün müzisyen arkadaşlara sesleniyorum insanları eğlendirsinler. Çünkü koronadan insanlarımızın psikolojisi bozuldu. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Huzurevinde huzurlu ve rahat olduklarını söyleyen Recai Sezgin de çok mutlu olduklarını dile getirdi. Huzurevindeki konserin ardından darbukada, klarnet ve davul ekibi Bafra caddelerinde oyun havaları çalarak tur attı. Müziğin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak tempo tuttu.

Kaynak: İHA

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