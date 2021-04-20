Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 17 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 21 bin 492 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 17 kişi yakalandı. Uygulamalarda 8 kişiye adli, 29 kişiye idari işlem yapılarak 18 bin 427 lira para cezası kesildi.

Şok uygulamalarda bir muşta, 20 kesici delici alet, 3,92 gram sentetik uyuşturucu, 0,34 gram toz esrar, 6 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kent genelindeki bu asayiş denetimlerinde 2 bin 210 araç kontrol edilirken 9 araca cezai işlem yapılarak 18 bin 264 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 2 bin 661 araç ve sürücü kontrol edilirken 662 araç ve sürücüye 269 bin 326 lira cezai işlem uygulandı, 32 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü