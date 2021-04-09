Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı
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Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 'şok uygulama'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 34 kişi yakalandı.

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Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 34 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 28 bin 571 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 34 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 kişiye idari işlem yapılarak toplam 32 bin 565 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde 3 bin 540 araç ve sürücü kontrol edildi, 49 araç trafikten men edildi, 674 araç ve sürücüye toplam 255 bin 360 lira para cezası verildi.

Şok uygulamalarda 645 iş yeri de kontrol edildi, 9 kesici ve delici alet ile 14 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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