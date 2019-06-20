Samsun'da soğuk hava deposunda yangın

Vezirköprü ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Çakırtaş Mahallesi'nde bir süt ürünleri firması tarafından soğuk hava deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı.

Binanın dış kısmında bulunan klimanın dinamosunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında binanın dış kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA