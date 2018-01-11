Samsun'da Sobadan Ev Yandı: 1 Ölü

Samsun'da bir evde sobadan çıkan yangında zihinsel özürlü olduğu öğrenilen bir kadın yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Aşağıçirişli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında evde bulunan zihinsel özürlü olduğu ileri sürülen 51 yaşındaki Hanım Mutlu yanarak yaralandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Mutlu Samsun'a sevk edilmek istenirken hayatını kaybetti. Hanım Mutlu'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN