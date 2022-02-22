Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı - Haberler
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Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı Samsun'da sobadan sıçrayan kıvılcımdan bir evde yangın çıktı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

SAMSUN - Samsun'da sobadan sıçrayan kıvılcımdan bir evde yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Y.'ye ait 3 katlı evin ikinci katından yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının sobadan çıkan kıvılcımdan meydana geldiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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