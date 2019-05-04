Samsun'da Sivil Toplum Temsilcilerine Turizm Bilgilendirilmesi

Samsun Turizmciler Derneği tarafından, kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarına yönelik turizm sektöründeki yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi eğitimi verildi.

Samsun Turizmciler Derneği salonunda düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üyelerinin katıldığı eğitimde, sektörün sorunları, ürün yaşam evreleri, uygun stratejiler, belirlenen stratejinin uygulanması, organizasyonel yapı, strateji, kurum kültürü ve paydaş analizi gibi konularında eğitim veriliyor.

Samsun ve ilçelerinde turizm aktivitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, turizm sektöründe yerel iş birliklerini güçlendirmesini amaçladıklarını söyledi.

İl genelindeki sivil toplum kuruluşlarının turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını anlatan Genç, eğitimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA