Samsun'da site görevlisini bıçaklayan site sakini tutuklandı
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Samsun'da site görevlisini bıçaklayan site sakini tutuklandı

Samsun'da site görevlisini bıçaklayan site sakini tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir sitenin bahçesinde site görevlisini bıçakla yaralayan site sakini çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir sitenin bahçesinde site görevlisini bıçakla yaralayan site sakini çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde site sakini M.F.İ.(44) site görevlisi F.A 'yı (25) omzundan bıçakladı. Aralarında daha önce mahkemelik olmalarından dolayı meydana gelen tartışmada bıçaklanan F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.F.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen M.F.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da site görevlisini bıçaklayan site sakini tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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