Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da site bahçesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir sitenin bahçesinde site sakini aynı sitenin görevlisini bıçakla yaraladı.

Samsun'da bir sitenin bahçesinde site sakini aynı sitenin görevlisini bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde site sakini M.F.İ.(44) site görevlisi F.A 'yı (25) omzundan bıçakladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.F.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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