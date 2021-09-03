Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL
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Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL

Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da 70 gramı 1,5 TL'den satılan simide zam yapıldı.

Samsun'da 70 gramı 1,5 TL'den satılan simide zam yapıldı. 80 gram simit 4 Eylül'den itibaren 2 TL'den satılacak.

Ekmek zammından kısa bir süre sonra Samsun'da simide de zam geldi. Yüzde 33 oranında zamlanan simidin fiyatı 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı. Zamdan önce Samsun'da 70 gram simit 1,5 TL'ye, 140 gram çiftli simit ise 3 TL'ye satılıyordu. Uygulanan zamlarla birlikte 80 gram simidin fiyatı 2 TL'ye, 160 gram çiftli simidin fiyatı da 4 TL'ye çıkartıldı.

Uygulanan zam tarifesi hakkında bilgi veren Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Samsun'da 1 sene üzerine simide zam yaptık. 70 gramı 1,5 TL olan simidin fiyatını 80 gramı 2 TL olarak belirledik. Simidin gramajı 10 gram arttı, fiyatı da 50 kuruş arttı. Susam ve diğer maliyetler yüzde 40 oranında arttı ama biz bunun tamamını fiyata yansıtmadık. Bu dönemde susam yüzde 50 oranında zamlandı. Un ve akaryakıt gibi diğer maliyetler de arttı. O yüzden bu zammı uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Zamlı fiyat tarifesi 4 Eylül Cumartesi'den itibaren uygulanacak. - SAMSUN

Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da simide zam: 80 gram simit 2 TL - Haberler Ekonomi
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