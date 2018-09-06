Simide Yüzde 50 Zam Yapıldı, Vatandaş Tepki Gösterdi

Samsun'da bu sabah itibariyle simide yüzde 50 oranında zam yapıldığını öğrenen vatandaşlar, "Artık simitlerde mi Amerika'dan geliyor." şeklinde tepki gösterdi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada, ''Doların artışıyla birlikte susam ve una gelen zammın ardından böyle bir artış yaşandı maalesef." dedi.

1 LİRADAN 1,5 LİRAYA ÇIKARILDI

Samsun'da yaklaşık 4 yıldır 1 liradan satılan simit, bu sabah itibariyle yeni gelen zamla birlikte 1,5 liradan satışa sunuldu. Sabah gözlerini zamla açan vatandaşlar, kahvaltılık simit almak için girdikleri simitçilerde büyük bir şok yaşadı. Simide yüzde 50 oranında zam geldiğini duyan vatandaşlar, "Simitte mi Amerika'dan geliyor." diye tepki gösterdi.

SAMSUN FIRINCILAR ODASI BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Simide yapılan zam hakkında açıklama yapan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Bugün itibariyle simide yüzde 50 zam geldi. 1 liradan satılan simit 1,5 TL oldu. Simitteki artışın tabii ki dolarla bir bağlantısı var. Maliyetler bilindiği üzere uçup gitti. Şu anda un fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam geldi. 2014 tarihinden bugüne kadar 80 gramlık simit 1 liradan satışa sunuluyordu. Bugün 80 gram olan simit 90 grama yükselerek fiyatı da 1,5 TL oldu. Doların artışıyla birlikte susam ve una gelen zammın ardından böyle bir artış yaşandı maalesef." dedi.

"SİMİT DE Mİ AMERİKA'DAN GELİYOR''

Simit almak için fırınların yolunu tutan vatandaşlar ise yapılan yüzde 50 zamma veryansın etti. Vatandaşlar, "Artık simit de mi Amerika'dan gelmeye başladı. Her şeye zam geliyor. Bir simide yüzde 50 zam yapılır mı? Çok fazla zam yapıldı. Artık çay ve simit ikilisi tarihe karıştı. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekir" diye konuştu.