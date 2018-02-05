Samsun'da Silahlı Yaralamaya 2 Tutuklama

Samsun'da 2 ayrı kişinin silahla yaralanması ve 1 kişinin de bıçaklanması olayıyla ilgili 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet G.(36) ile Karadeniz Mahallesi'nde ise Emre S.(24) tabancayla, Abdullah D.(24) ise bıçaklı saldırıda yaralandı. Her iki olaya karıştıkları iddia edilen Enes U.(19) ve Hasan A.(22) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Enes U. ve Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN