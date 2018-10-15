Samsun'da Silahlı Vurulmuş Halde Bulunan Büfecinin İntihar Ettiği Tespit Edildi

- Samsun'da silahlı vurulmuş halde bulunan büfecinin intihar ettiği tespit edildi

SAMSUN - Samsun'da kendi büfesinin yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan büfecinin yapılan araştırma sonucu intihar ettiği tespit edildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan bir büfede saat 09.00'da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi Umut Fırat Ekmekçiler (41), büfenin yazıhane kısmında koltukta otururken tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Sabah iş yerini açan büfe çalışanı korkunç olayla karşılaşınca olayı polise ve 112'ye haber verdi. Olaya yerine giden sağlık ekipleri büfecinin ölmüş olduğunu belirledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Fırat Ekmekçiler'in intihar ettiğini tespit etti.

Soruşturma devam ediyor.