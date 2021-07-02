Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
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Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Samsun'da 'silahlı tehdit ve yağma' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye götürüldü.

Samsun'da "silahlı tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarıyla ilgili 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kullandıkları el telsizleriyle eylemleri sırasında "sivil polis" görünümü oluşturdukları iddia edilmişti.

Samsun'da 'silahlı tehdit ve yağma' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Samsun'da 'silahlı tehdit ve yağma' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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