Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye götürüldü.
Samsun'da "silahlı tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarıyla ilgili 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kullandıkları el telsizleriyle eylemleri sırasında "sivil polis" görünümü oluşturdukları iddia edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek