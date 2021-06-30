Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonu: 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da 'silahlı tehdit ve yağma' operasyonu: 8 gözaltı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarıyla ile ilgili çalışma yürüttü.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda kurusıkı tabanca, bir miktar esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 el telsizi, tüfek, 5 tüfek kartuşu, 30 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Zanlıların kullandıkları el telsizleriyle de eylemleri sırasında "sivil polis" görünümü oluşturdukları iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:18:39. #1.14#

title