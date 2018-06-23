Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Hastanelik Oldu

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli uyruklu bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde saat 19.30'da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Muhammed Caberi (18) tabancayla sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Caberi tedavi altına alındı. Polis silah saldırıyı gerçekleştiren Zeki V.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN