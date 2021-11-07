Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Canik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Ömer Keskin, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Keskin, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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