Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
22.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:52
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Sezer A, Uludağ Mahallesi 249'uncu Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Sezer A. sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş