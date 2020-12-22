Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

22.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:52
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Sezer A, Uludağ Mahallesi 249'uncu Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Sezer A. sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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