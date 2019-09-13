Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi oto kiralama dükkanı işleten Kemal F'ye iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kemal F, arkadaşlarının yardımıyla araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.