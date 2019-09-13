Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

13.09.2019 18:18
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi oto kiralama dükkanı işleten Kemal F'ye iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kemal F, arkadaşlarının yardımıyla araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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